Euroleague: Zalgiris Kaunas: 89 - Anadolu Efes: 73

Euroleague’de dördüncü maçına çıkan Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas deplasmanından 89-73’lük mağlubiyetle ayrılarak 3. yenilgisini aldı.

Euroleague’de dördüncü hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas’a konuk olan Anadolu Efes, sahadan 89-73’lük mağlubiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, bu sonuçla dördüncü maçında 3. mağlubiyetini almış oldu. Efes’te Dunston 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Zalgiris Kaunas’ta 5 isim çift hanelere ulaştı. Ev sahibi ekipte Hayes 17, Grigonis 12, Lekavicius 12, Lauvergne 10 ve Milaknis 10 sayı atarak galibiyette başrol oynadılar. Anadolu Efes, Euroleague’deki bir sonraki karşılaşmasında İstanbul’da Asvel’i konuk edecek.

Öte yandan seyircili oynanan mücadelede salonu 5 binin üzerinde Zalgiris taraftarı doldurdu.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 23:03