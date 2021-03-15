Eyüp Gözgeç: "Başkanlık dönemimde tek eksik olimpiyat madalyası"

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, başkanlık döneminde tek eksik madalyanın olimpiyat madalyası olduğunu belirterek, Tokyo Olimpiyatları’nda bu şanssızlığı kıracaklarını söyledi.

Uluslararası İstanbul Boğaziçi Boks Turnuvası, 15-21 Mart tarihileri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Turnuva öncesinde Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, basın mensupları ile bir araya geldi.

Uluslararası İstanbul Boğaziçi Boks Turnuvası’nın 2020 yılında pandemi nedeniyle vefat eden, boks antrenörleri Erdinç Güleren, Zafer Kaya ve uluslararası hakem Abdülaziz Kılıç’ın anısına düzenleneceğini belirten Başkan Gözgeç, "Turnuvaya 30’a yakın ülkeden 250’ye yakın sporcu katılacak. 15 Mart’ta teknik toplantı ve kura çekimleri yapılacak. 16 Mart’ta eleme müsabakaları ve açılış seremonisi. 17 Mart’ta eleme müsabakaları, 18 Mart’ta çeyrek final, 19 Mart’ta Yarı final ve 20 Mart’ta da final müsabakaları yapılacak. 100 civarında kadın, 150 civarında da erkek sporcu katılacak. Bu turnuvayı yapmamızın iki amacı var. Biri takımımız yurt dışında turnuvalara gidiyor. Elemeler öncesinde kendi ülkemizde yapmayı düşündük. Korona virüsten 3 arkadaşımızı kaybettik. Onları da anmak istedik" şeklinde konuştu.

"Tokyo’ya 6 sporcu ile gitme niyetimiz var"

Şu ana kadar Tokyo Olimpiyatları için 1 kota aldıklarını ifade eden Gözgeç, "2 Nisan’da Londra’da, haziran ayında Paris’te dünya elemeleri vardı. Londra’da kaldığı yerden Avrupa’da kaldığı yerden devam edecekti ama ikisi de iptal oldu. Yeni bir yer belirlemek için favori Türkiye’ydi. Fransa hükümeti sağlık, vize güvenlik, konaklama vb. konularda garanti vermişler. Dolayısıyla Paris’i tercih ettiler. İkinci sıradayız. Paris’te pandemi ile sıkıntı olursa turnuva Türkiye’de olacak. Dünya ve Avrupa’yı birleştirdikten sonra elemelerin kotası 53. 53 kotanın 38’i erkek, 21’i kadın. 53 kotayı dünya sıralamasındaki durumlarına göre yapacak. İki kızımız liste başı. Onlar kotayı garantiliyor. Bir sporcumuz da 3. sırada. Onun da garanti gibi. 4 kotayı garantilemiş oluyoruz. Bizim 2012 Londra ve 2016 Rio’ya 6’şar sporcu ile gittik. Tokyo’ya da 6 sporcu ile gitme niyetimiz var. Boks Federasyonu olarak, Türkiye’nin en büyük boks federasyonlarından biriyiz. Bizim hiç boş günümüz yok. Nisan ayında Macaristan’da Dünya Gençler Şampiyonası var. Ona da hazırlanıyoruz. 2021 yılında en önemli olaylardan biri olimpiyatlar. Oraya odaklanmış durumdayız" diye konuştu.

Olimpiyatlara yapılacakmış gibi hazırlık yaptıklarını vurgulayan Başkan Gözgeç, "2.5 ay sonra Paris’te olacağız. Ondan 1 ay sonra Tokyo’ya gideceğiz. Türkiye’de diğer branşlarla birlikte 56 sporcu kota aldı bildiğim kadarıyla. Daha müsabakalar devam ediyor. En fazla sayıda gitmeyi istiyoruz. Sayıdan ziyade benin başkanlık döneminde olmayan tek madalya olimpiyat madalyası. Tokyo’da bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Bizim mutlaka madalya almamız lazım" ifadelerini kullandı.