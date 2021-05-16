Eyüpsultan’da şampiyonluk kutlaması!

Beşiktaş taraftarı sokağa çıkma yasağına rağmen arabaları ile yolu kesip, kutlamalar yaptılar.İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinin Yeşilpınar Mahallesi’nde, Beşiktaş taraftarları sokağa indi ve şampiyonluğu kutladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen Beşiktaş taraftarları meşalelerle zaferlerini kutladı. Birçok taraftar araçları ile sokakları ulaşıma kapatarak, karşılıklı tezahüratlarla şampiyonluk coşkusunu yaşadı.