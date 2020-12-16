F1’in yeni sezonunda Scuderia AlphaTauri Honda takımı için Yuki Tsunoda yarışacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2021 sezonunda Honda’nın Junior Sürücü programında bulunan Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Honda takımının pilotları arasındaki yerini alacağı duyuruldu.
Yeni takımına yönelik açıklama yapan Yuki Tsunoda, "Çoğu yarış pilotu gibi hedefim her zaman Formula 1’de yarışmak oldu ve 2021 sezonunda bu takımda yarışacağım için çok mutluyum. Bana bu fırsatı verdikleri için Scuderia AlphaTauri, Red Bull ve Dr. Marko’ya ve tabii ki kariyerim boyunca Avrupa’da yarışmak için büyük fırsatlar sağlayan Honda’ya tüm destekleri için teşekkür ederim. Bu noktaya gelmemde pay sahibi olan yarıştığım tüm takımlara ve özellikle de bu yıl çok şey öğrendiğim Carlin’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl pek çok Japon Formula 1 taraftarının umutlarını taşıyacağım ve onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.
Scuderia AlphaTauri Honda Takım Müdürü Franz Tost ise Yuki Tsunoda’yı 2 yıldır takip ettiklerini ve Abu Dhabi’daki test sürüşü sonrasında takım için doğru pilot olduğuna karar verdiklerini söyledi.Yuki Tsunoda’yı tebrik eden Honda Motor CEO’su Takahiro Hachigo da genç sürücünün Honda takımına katılmasından gurur duyduklarını ve Honda takımı adına kazanacağı başarıları takip etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.