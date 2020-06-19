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Faisal Al Matroushi, Avrupa’nın radarında

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ TAKIMLARINDAN AL JAZİRA FORMASI GİYEN 20 YAŞINDAKİ FORVETİ FAİSAL AL MATROUSHİ, BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜNÜN GÜNDEMİNDE. ÖZELLİKLE İSPANYA VE PORTEKİZ EKİPLERİ, GENÇ FUTBOLCUYU KADROSUNA DAHİL ETMEK İSTİYOR.

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Faisal Al Matroushi, Avrupa’nın radarında

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira forması giyen 20 yaşındaki forveti Faisal Al Matroushi, birçok Avrupa kulübünün gündeminde. Özellikle İspanya ve Portekiz ekipleri, genç futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira’da oynayan genç futbolcu Faisal Al Matroushi, geride kalan maçlarda gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibinin de gündemine girdi. Sezon başında altyapıdan A takıma yükselen ve 14 maçta forma giyip 4 kez fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncu, Leganes, Celta Vigo, Eibar gibi İspanyol ekiplerinin yanı sıra Portekiz takımlarından Moreirense, Maritimo ve Portimonense’nin gündemine girdi. Süratli yapısıyla dikkat çeken ve hızlı adam geçmesi nedeniyle milli takıma çağrılacağı da açıklanan genç futbolcunun, önümüzdeki günlerde transferiyle ilgili net kararını vermesi bekleniyor. Matroushi, özellikle Basra Körfez Kupası’nda gösterdiği performansla, takımının elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olmuştu.

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