Galatasaray’ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Süper Lig’de 2 maç sonra Gaziantep FK karşısında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Müsabakanın 36. dakikasında sahneye çıkan Falcao takımına eşitlik getiren golü kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu böylece ligde 10 gole ulaştı. Bu sezon ligde 16 maçta görev alan Falcao’nun 1 de Ziraat Türkiye Kupası’nda golü bulunuyor.
Falcao ligde 10. golünü kaydetti
GALATASARAY’IN KOLOMBİYALI FUTBOLCUSU RADAMEL FALCAO, GAZİANTEP FK MAÇINDA ATTIĞI GOLLE LİGDE BU SEZON 10. KEZ RAKİP FİLELERİ HAVALANDIRMIŞ OLDU.
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