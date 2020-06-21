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Falcao ligde 10. golünü kaydetti

GALATASARAY’IN KOLOMBİYALI FUTBOLCUSU RADAMEL FALCAO, GAZİANTEP FK MAÇINDA ATTIĞI GOLLE LİGDE BU SEZON 10. KEZ RAKİP FİLELERİ HAVALANDIRMIŞ OLDU.

Falcao ligde 10. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, Gaziantep FK maçında attığı golle ligde bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Süper Lig’de 2 maç sonra Gaziantep FK karşısında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Müsabakanın 36. dakikasında sahneye çıkan Falcao takımına eşitlik getiren golü kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu böylece ligde 10 gole ulaştı. Bu sezon ligde 16 maçta görev alan Falcao’nun 1 de Ziraat Türkiye Kupası’nda golü bulunuyor.

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