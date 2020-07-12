Falette oyuna devam edemedi

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesinin 82. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette bir sakatlık yaşadı. Belini tutan Gineli futbolcu kenarıya değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci’ye bıraktı.
FENERBAHÇE’NİN SAVUNMA OYUNCUSU SİMON FALETTE, YAŞADIĞI SAKATLIK SONRASI SİVASSPOR MÜSABAKASINA DEVAM EDEMEDİ.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesinin 82. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette bir sakatlık yaşadı. Belini tutan Gineli futbolcu kenarıya değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci’ye bıraktı.