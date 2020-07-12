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Falette oyuna devam edemedi

FENERBAHÇE’NİN SAVUNMA OYUNCUSU SİMON FALETTE, YAŞADIĞI SAKATLIK SONRASI SİVASSPOR MÜSABAKASINA DEVAM EDEMEDİ.

Falette oyuna devam edemedi

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Simon Falette, yaşadığı sakatlık sonrası Sivasspor müsabakasına devam edemedi.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesinin 82. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette bir sakatlık yaşadı. Belini tutan Gineli futbolcu kenarıya değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci’ye bıraktı.

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