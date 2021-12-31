Fatih Karagümrük Bertolacci’ye teşekkür etti

Fatih Karagümrük, Kayserispor’a transfer olan İtalyan futbolcusu Andrea Bertolacci’ye teşekkür ederek, yeni takımında başarı diledi.

Fatih Karagümrük, Kayserispor’a transfer olan İtalyan orta saha oyuncusu Bertolacci’ye teşekkür etti. Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek olan Bertolacci’ye teşekkür mesajı yayımlandı. Konuyla ilgili yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze değerli hizmetlerde bulunan Andrea Bertolacci’ye teşekkür eder, yeni kulübü Kayserispor’da başarılar dileriz."

Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük formasıyla 37 resmi müsabakada forma giyerek 7 golle takımına katkı sağlamıştı.