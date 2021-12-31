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Fatih Karagümrük Bertolacci’ye teşekkür etti

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Fatih Karagümrük, Kayserispor’a transfer olan İtalyan futbolcusu Andrea Bertolacci’ye teşekkür ederek, yeni takımında başarı diledi.

Fatih Karagümrük Bertolacci’ye teşekkür etti
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Fatih Karagümrük, Kayserispor’a transfer olan İtalyan futbolcusu Andrea Bertolacci’ye teşekkür ederek, yeni takımında başarı diledi.

Fatih Karagümrük, Kayserispor’a transfer olan İtalyan orta saha oyuncusu Bertolacci’ye teşekkür etti. Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek olan Bertolacci’ye teşekkür mesajı yayımlandı. Konuyla ilgili yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

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"Kulübümüze değerli hizmetlerde bulunan Andrea Bertolacci’ye teşekkür eder, yeni kulübü Kayserispor’da başarılar dileriz."

Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük formasıyla 37 resmi müsabakada forma giyerek 7 golle takımına katkı sağlamıştı.

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