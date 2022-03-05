Fatih Karagümrük ile Altay 10. randevuda

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın oynayacağı Altay ile ligde 10. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda kırmızı-siyahlıların 4’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük yarın saat 16.00’da Altay’ı ağırlayacak. İstanbul temsilcisi 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile aldığı 25 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan Karagümrük, Altay karşısında da 3 puan alıp seriyi devam ettirmek istiyor.

Ligde 10. randevu

Fatih Karagümrük ile Altay Süper Lig’de bu zamana kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Karagümrük 4 kez galip gelirken, İzmir temsilcisi 3 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Takımlar bu süreçte 11’er gol kaydetti.

Fatih Karagümrük ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan müsabakayı 1-0 kazanmıştı.

Alt sıralarda kritik hafta

Spor Toto Süper Süper Lig’in 28. haftası, ligin alt sıralarındaki takımların birbirleriyle yapacakları maçlar nedeniyle Fatih Karagümrük’e konuk olacak Altay için oldukça önemli.

Ligde son 5 maçtır galip gelemeyen 19. sıradaki Rizespor, 16. sıradaki Giresunspor’u ağırlarken; 15. sıradaki 29 puanlı Kasımpaşa, 17. sırada yer alan 27 puanlı Göztepe’ye konuk olacak.

Fatih Karagümrük ile Altay arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Cemil Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.