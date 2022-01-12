banner4556

Fatih Karagümrük, Kristijan Bistrovic’i kiraladı

banner4336

Fatih Karagümrük, Rus ekibi CSKA Moskova’da forma giyen 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Fatih Karagümrük, Kristijan Bistrovic’i kiraladı
banner4583

Fatih Karagümrük, Rus ekibi CSKA Moskova’da forma giyen 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic’i sezon sonuna kadar kiraladı.

banner4575

Kırmızı-siyahların resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık. Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova’nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kariyerine Karagümrük’te devam edecek Kristijan Bistrovic’e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa, Van arası mektup kardeşliği
Bursa, Van arası mektup kardeşliği
  1. BURSA

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321