Fatih Tekke: "Maçın kırılma noktası kırmızı kart pozisyonu"

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Maçın kırılma noktası kırmızı kart pozisyonu. Bizce kırmızı karttı. Kaleyi kapatan oyuncu yoktu. Hakem takdirini o yönde kullandı" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Denizlispor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "90 dakika boyunca çalıştığımız şeyleri gösterdikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. İstanbulspor özellikle topa sahip olan, ritmi olan bir takım. Bence çok doğru oynadık. Kazandığımız toplarda biraz acele ettik. İkinci yarı yine biraz şans geldi. Maçın kırılma noktası kırmızı kart pozisyonu. Bizce kırmızı karttı. Kaleyi kapatan oyuncu yoktu. Hakem takdirini o yönde kullandı. Melih güzel golü var. 1 puan iki takımı da çok mutlu, mutsuz etmedi. Daha iyisini yapabilirdik. Oyuncularımı kutlarım, İstanbulspor’a da başarılar dilerim" şeklinde konuştu.