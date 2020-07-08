Fatih Terim: "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" dedi.
Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray’a imza atmıştı.
GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, "46 YIL GEÇTİ VE GALATASARAY FORMASI ASKIYA HİÇ KURU ASILMADI" DEDİ.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" dedi.
Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray’a imza atmıştı.