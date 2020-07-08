banner3088

Fatih Terim: "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı"

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, "46 YIL GEÇTİ VE GALATASARAY FORMASI ASKIYA HİÇ KURU ASILMADI" DEDİ.

Fatih Terim: "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu. Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki ’Fatih’ yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve ’46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı’ notunu ekledi.

Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray’a imza atmıştı.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3196

banner3551

banner3197