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Fatih Terim evine geçti

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Mide bağırsak sistemiyle alakalı hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in evine geçtiği ve yarın sabah durumu hakkında gerekli istişareler yapıldıktan sonra karar verileceği belirtildi.

Fatih Terim evine geçti
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Mide bağırsak sistemiyle alakalı hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in evine geçtiği ve yarın sabah durumu hakkında gerekli istişareler yapıldıktan sonra karar verileceği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in mide bağırsak sistemiyle ilgili yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye sevk edilmişti. Terim’in hastaneden evine geçtiği, durumunun hakkında yarın sabah gerekli istişareler yapıldıktan sonra karar verileceği ifade edildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Lazio ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için yarın Roma’ya gidecek.

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