Galatasaray’da Burak Elmas’ın başkanlığa seçilmesinden sonra görevine devam edeceği açıklanan Teknik Direktör Fatih Terim, Florya’da takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Deneyimli teknik adam, ilk olarak çalışanlarla selamlaştı, sonra antrenman sahasına giden Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Futbolcuların hepsiyle tokalaşan Terim, "Hayırlı olsun" dedi.
Tesislerin yanında bulunan evin balkonundan Galatasaraylı taraftarlar Terim’e, ’Hocam evinize hoş geldiniz’ diye seslenirken, deneyimli teknik adam da taraftarlara el salladı.Galatasaray’da sözleşmesi biten ve yeni sezonda takımda kalması beklenen Arda Turan da antrenmanı izledi.