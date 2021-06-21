Fatih Terim Florya’da

banner4243

Galatasaray’da Burak Elmas’ın başkanlığa seçilmesinden sonra görevine devam edeceği açıklanan Teknik Direktör Fatih Terim, Florya’da takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Fatih Terim Florya’da
banner3909

Galatasaray’da Burak Elmas’ın başkanlığa seçilmesinden sonra görevine devam edeceği açıklanan Teknik Direktör Fatih Terim, Florya’da takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray’da görevine devam edeceği açıklanan Teknik Direktör Fatih Terim, Florya’da antrenmana çıktı. Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, dün yaptığı paylaşımda Terim’in bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde idmanlara başlayacağını açıklamıştı. Terim, sabah idmanında takımın başında yer aldı ve Selçuk İnan ile Necati Ateş’ten takımla ilgili bilgiler aldı.

Deneyimli teknik adam, ilk olarak çalışanlarla selamlaştı, sonra antrenman sahasına giden Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Futbolcuların hepsiyle tokalaşan Terim, "Hayırlı olsun" dedi.

Tesislerin yanında bulunan evin balkonundan Galatasaraylı taraftarlar Terim’e, ’Hocam evinize hoş geldiniz’ diye seslenirken, deneyimli teknik adam da taraftarlara el salladı.

Galatasaray’da sözleşmesi biten ve yeni sezonda takımda kalması beklenen Arda Turan da antrenmanı izledi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Red Bull X-Alps 10. şampiyonunu arıyor
Red Bull X-Alps 10. şampiyonunu arıyor
  1. SPOR

banner3974

banner3552

banner4321

banner3841