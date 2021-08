Fatih Terim: "Gedson’u sonuna kadar bekleyeceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes hakkında yaptığı açıklamada, "Gedson’u vermeyeceklerini söylediler ama futbolda 1 dakika sonranın ne olacağı belli olmaz. Sonuna kadar bekleyeceğiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda 1-1’in rövanşında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers’ı 2-1 mağlup etti ve gruplara kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "10. dakikada gol yedik. 10 dakikada kalemize top gelmedi. 10 dakikada da 2 tane gol pozisyonu bulduk. İlk yarı için de iyi oynadık diyebilirim. Sette biraz zorlandığımız doğrudur. 3. bölgede gereksiz toplar kaybettik. Beklerimizi ileriye itemedik. Buna rağmen oyunun hakimi Galatasaray’dı. Kaçırdığımız goller oldu. İkinci yarıya Kerem-Barış değişikliği ile başladık. Barış çizgiyi iyi kullanan diribligde birebirde savrulmayan bir oyuncu. Oradan bizi öne çıkardı. Diğer arkadaşlarımız hem seti hem ters topu iyi oynadılar. Kaçırmaya devam ettik ama sonunda golü bulduk. Bulur bulmaz ikinciyi, üçüncüyü kaçırdık. Golü enteresan bir şekilde bulduk. Hücum devamlılığını ele alırsınız rakibi hataya zorlarsınız. Daha iyi ve kaliteli bir takımız ama her an her şeyi yapabilecek bir takım vardı karşımızda. Sonuç olarak akıllarda ne kaldı. İkinci yarıda muhteşem bir oyun kaldı. Galatasaray’ın turu geçmesi kaldı. Daha önemlisi burada, ekranda izleyenler çok zevk almıştır diye düşünüyorum. Eksiklerimizi düzelteceğiz. Bu tarafta gitmeye niyetliyiz. Alex, Nelsson ve Morutan girince olay daha da değişik hal alacak inşallah" diye konuştu.

Takımdan ayrı çalışan Brezilyalı futbolcu Marcao’nun durumunun sorulması üzerine Terim, "Kulübümüzün ve bizim verdiğimiz karar devam ediyor. 5 gün var. 5 gün çok bir zaman. Şimdiden söylemek yanlış olur" diye cevap verdi.

"Keşke her mevki beni hep böyle zorlasa"

Oyuna ikinci yarı giren Barış Alper Yılmaz hakkında ise deneyimli teknik adam, "Keşke her mevki beni hep böyle zorlasa. Gençlerimizi birer birer kazanmak önemli. Onları ne zaman, nerede, hangi maçta oynatacağınız çok önemli. Çabuk kırılabilirler, üzülebilirler. Kazanmanız zor oluyor ama kaybetmeniz kolay oluyor. Sabrı gösterseler onları yavaş yavaş ortaya çıkaracağız. Barış enteresan bir başlangıç yaptı. Keçiörengücü’nden sonra ilk resmi maçına PSV karşısında çıktı. Kolay değil, oradan gelip PSV maçını oynamak. Alacağı daha çok yol var. Güzel meziyetlerini tavana, olmayanları iğne seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz. Mutluyum açıkçası. Keremle Barış’ı zaman zaman iki kenarda da kullanabiliriz. Kerem biraz daha az top kaybedecek. O da çok yoruldu. Keşke böyle biri çıkıp, biri girdiğinde oyunu değiştirenler olsa. O seviyeli rekabet bizi yükseğe çeker. Yaşlanmış gençler de var. O gençleri de unutmamak lazım. Alpaslan iyi oynadı. İlk goldeki top alma zamanı dışında oyunun en iyilerinden birilerinden biriydi" diye konuştu.

Galatasaray’ın hem gençlere hem de tecrübeli oyunculara ihtiyacı olduğunu ifade eden Terim, "Yola çıkarken böyle ayırt edemezsiniz. Genç demediğimiz 30, 31, 32 yaşında. Herkes genç. Bugün sahanın iyilerinden biri Feghouli, Diagne, Patrick. Babel oynadığı müddetçe kötü oynamadı, iyi oynadı. Bu arkadaşlarımızın da hakkını vermek lazım. Biz bir takımız. Burada dikkat çeken olay. 2. 3. Lig’den ve genç takımdan gelen oyuncuların Galatasaray’da olağanüstü işler yapması önemlidir. Artık Galatasaraylıların buna alışması lazım. Biz her sene 1-2 tane ortaya koyuyoruz" dedi.

"10 numara alacağız manada söylemedim"

Maçtan önceki basın toplantısında 10 numara forma ile ilgili yaptığı söylemlere açıklık getiren Fatih Terim, "10 numara alacağız manada söylemedim. Rangerslara gitmiş. Hayır, yok. Takım içerisinde bir sürpriz yapabilirim dedim. Yoksa kaçıncı 10 numarayı alacağız. 10 numarayı bu 10 numara dediğiniz zaman olağanüstü beklentiler oluyor. Beklentileri karşılamadığı anda olağanüstü beklentiler oluyor. Belhanda’yı unutmayalım. Bu çocuklar çok genç. Fazla şeyi veremezse Belhanda kaldırabilir onlar kaldıramaz. Ben de bu tehlikeyi sezdiğim için sezon sonunda bakacağım, kim hak ederse ona vereceğim dedim. Arkadaşlarımızla konuştuk, bir sürpriz olabilir dedim. 10 numarayı içeride vermek için dedik" açıklamasında bulundu.

"Gedson’u sonuna kadar bekleyeceğiz"

Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’n durumunun sorulması üzerine başarılı teknik adam, "Yönetimimiz, başkanımız, teknik heyetimiz, scoutlarımız olağanüstü çalışıyoruz. Halil’i ilk günden beri istiyoruz. Benim de beklentilerim var. Herkesin de beklentileri var. Gedson’u vermeyeceklerini söylediler ama futbolda 1 dakika sonranın ne olacağı belli olmaz. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Olursa olur olmazsa başka oyuncularla ilişkideyiz. Gidenlerin gelenlerin artık sonuna yaklaşıyoruz. Tarihi karar verecek günler geliyor. Onu da vereceğiz. Biz hem ekonomik hem bir sonrasını hem bugünü düşünerek çok çalışıyoruz ve en doğrusu yapmaya çalışıyoruz ama biraz daha sabredecekler. Belki gidecek oyuncular da var, gelecek oyuncular da var. O yüzden neredeyse hepimiz Florya’dayız. Orada yatıp orada kalkıyoruz. 1 haftalık süreyi sıkı devam edip, odan sonra ocağa kadar rahat edebileceğimizi düşünüyorum. Onla ilgileniyoruz" açıklamasında bulundu.

"Diagne’den memnunuz"

Senegalli futbolcu Mbaye Diagne hakkında ise Fatih Terim, "Diagne beraber olduğumuz, bizde şampiyonluk yaşayan onla beraber şampiyonluk yaşadığımız bir oyuncu. Geçen sen kiraya gitti. Bu sene bizde. Artık futbolda bugün beraber olduğunuzda yarın beraber olmayabilirsiniz. O yüzden futbol dinamik bir oyun diyorum. Oyuncunun böyle dediği yerde kulüplerinin biraz hakkı olmalı. Bu oyuncu gurubunun gitse de kalsa hep yarışmacı, moralli olarak tutabilmek. Şu anda Diagne’den memnunuz. Kendi de buradan memnun. Santrfor önemli bir mevki. Mustafa ve Diagne önemle üstünde durduğumuz iki oyuncumuz" değerlendirmesinde bulundu.

"İyi bir Mustafa’yı göreceğimizi ümit ediyorum"

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’in çok iyi bir giriş yaptığı fakat sakatlıktan sonra durağan bir döneme girdiği söyleyen Fatih Terim, "Mustafa kıymet verdiğimiz bir oyuncumuz. Santrforların en büyük derdi daima goldür. Bizim yapamayacağımız tedaviyi gol yapar. Santrfor biraz bencildir. O yüzden golcüdür. İyi bir Mustafa’yı göreceğimizi ümit ediyorum. Ondan sonra da ocak ayında karar vereceğiz. Düzeleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat Stadı’nda bu havayı bulamazsınız"

Sarı-kırmızılı taraftar için ise Terim, "Dediğim çıktı, Olimpiyat Stadı’nda bu havayı bulamazsınız. Onun için Kasımpaşa’yı istedim. Tekrar teşekkür ediyorum. Yüzde 50 kapasite ile bile rakip takımı baskı olmaya yeter. Bizi desteklemek için önemli bir argüman. Taraftar bizim için vazgeçilmez. İlk yarı mağlupken çağırmaları olağanüstü bir destek. Şu mesajı veriyor; iyi oynadınız, biz size güveniyoruz, kazanacağınızdan eminiz demektir o. Kaybetseniz de yanınızdayız demektir o. Soyunma odasına çabucak ikinci yarı başlasın modunda girdiler. Taraftar bizim en önemli bir parçamız" şeklinde konuştu.