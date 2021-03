Fatih Terim: "Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 berabere kaldıkları Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hiçbir şeyden vazgeçmediklerini söyledi.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Açıkçası 3 maçta 5 puan kaybetmeyi beklemiyorduk. Ankara’daki şekil aşağı, yukarı burada da devam ediyor. Bugün futbolun başka bir yüzünü de görüyoruz. Nasıl oynarsanız oynayın, sonuçta içeriş atacaksınız. Yarım pozisyon dahi vermediğimiz bir maçta 2 gol yiyorsunuz. Kalenize gelmemiş, Martin’in büyük hatasından gol yedik. 1-1 yaptık, oyunu iyi oynamaya başladık. Ne istiyorsak sahada müthiş uygulamaya başladık. Bu sahaya rağmen pası denemekten vazgeçmedik. Rakibin arkasına, blok arkasına yerleştik. Devrenin sonuna doğru başka bir olmayan bir pozisyonu yedik. Devreye böyle girdik. İkinci yarı oyunumuza devam ettik. 2-2’yi bulduk. Ne kadar çabalarsak, çabalayalım girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Kalemizde tek pozisyon, tek tehlike görmedik. Bütün haftaları elimizden geldiğince en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Bu kayıplar herkes için geçerli. Yakında herkes kaybedecek. Yeter ki biz kazanalım. Bir 59. dakika var ki önce Gedson’ın ayağına basıldı, ses yok. O pozisyonun devamında Henry’e yapılan bir hareket var. VAR’daki Ali Palabıyık. Uluslararası maç idare ediyor. Siz bu ayağınızı böyle kaldırır, topa vurursanız, düz devam ederseniz rakibinize gelir. Beşiktaş maçında Diagne topa vurmadı mı? Ne farkı var. Tehlikeli bir yerine de geldi Henry’nin. Oradan sonra uzatmayla 38 dakika var. 11-10 oynayan Galatasaray başka. 11-11 oynayan başka. Başka türlü nasıl tarifi olur kırmızı kartın. İçeriden topa vurulmuş demiyor. Buna kırmızı kart demeyen bir Allah’ın kulu var mıdır acaba? İki Ali bir kırmızı diyemediler. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Geçen hafta hemen atıyorsunuz. Şiddetli hareket yazıyorsun. 3 maçtan başlaması lazım, sana uymuyorlar demek ki doğru karar vermemişsin. Şimdi dördüncü hakemin söylediği bu, topa vurdu. İsterse ayağını kaçırır. Söz verdiğim için konuşuyorum. Ali Şansalan bugün gayet iyi maç idare etti. Oyunun bu bölümlerini atlarsa iyi yönetti diyemeyiz. Bize öyle bir mizansen çiziyorlar ki biz hiç topa oynadık, takım yönetmedik. Bugünkü de topa vurdu. Topa vurmaktan her şey serbest demek. Yapmasın Allah aşkına Galatasaray’a gelince Falcao gidiyor, aynı oyuncu Mustafa’yı attırıyor. Diagne gidiyor. Biz en az kaç maçı 10 kişi oynadık. Bu nasıl bir şey. Bana nasıl ikna edebilirsiniz. Her hafta Galatasaray ile ilgi vukuatınız var. Buna rağmen Halil, buna rağmen Kerem, Arda, Falcao, Henry atamadık da atamadık. Bazen size istatistikler de fazla size yardımcı olmuyor. Hem iyi oynayıp, hem kazanmak e büyük arzumuz ama bazen demekki girmeyince de girmiyor. Kötü golle yemek bize yakışmadı. Çok üzgünüm. Bugün kaybedecek 2 puan yoktu. Devam, daha ligin sonuna çok var. Futbol olarak konuşuyorum. Çoğu rakibimize bir şey olduğu yok. Devam edeceğiz. Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz" diye konuştu.

"Ev sahibi takım için dezavantajlı bir sahamız var"

Türk Telekom Stadyumu’nun zemininden dolayı başka bir statta oynamayı düşünüp, düşünmediklerinin sorulması üzerine Terim, “Bu sahaya rağmen kendi oyun anlayışımızı oynamaya çalışıyoruz. Hakikaten kötü sahamız var. Dışardan yeşil olduğuna bakmayın, uzaktan yeşil gibi görünüyor ama içeri girdiği yürüyemiyorsunuz bile. Bütün oyuncularımız da şikayetçi. Başka sahada Olimpiyat mantıklıydı. Karagümrük oynuyor. Bugün de oynadı. İki tane üst üste nasıl olacak. Bu sahada devam edeceğiz. Son oynadığımız maçtan 8 gün geçti daha beter olmuş maalesef. Başakşehir sahası denk gelirse o da başkalarına yardım ettiği için sahanın zeminde hafif bozulmalar var. İstanbulspor’un maçları var. Kalkıp da başka şehir de oynayacak halimiz yok. Ali Sami Yen’de oynamaya tercih ediyoruz. Buradaki özellikle pas ve oyunu domine anlayışımızı ne kadar yaparız bilmiyorum. Ev sahibi takım için dezavantajlı bir sahamız var” diye cevap verdi.

"Taylan’ın oynamaması benin tercihim oldu"

Başarılı futbolcuları Taylan Antalyalı’nın son maçlarda oynamamasının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Etebo- Taylan değişikliği. Taylan hiç durmadan oynamıştı. Etebo ile değiştirdik. O da iyi oynadı. Taylan’ı sonradan soktuk. Taylan da Etebo da oynayacak. Taylan benim önemli oyuncularımdan birisi. Onun da zaman zaman dinlemesi gerek. Bugün de Taylan oynadı. Benim böyle bir tercihim oldu. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Bu tamamen benim tercihimdi. Doğru olduğunu da düşünüyorum" dedi.

Genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun yavaş yavaş 11 oyuncusu olmaya başlayacağını belirten başarılı teknik adam, "Galatasaraylıların çok uzun yıllar göreceği bir oyuncu olacak inşallah. Genç oyuncuları kazanmak çok önemlidir ama zamanlaması kaybetmeme adına müsaade ederseniz, Türkiye’ye birçok genç oyuncuyu hediye etmiş biri olarak zamanlaması bana ait olsun" şeklinde konuştu.

"Futbolun paydaşları içerisinde ödemeyen, hep fahiş hatalar olmasına rağmen devam edilen şekil türedi"

Hakemlerle ilgili de konuşan Fatih Terim, "VAR sistemi hepimizin, küçük hataları dahi görmesi açısından tercihiydi. Hakemlerimizin her şeyi göremediği, maçların sonunda hakemlerde insandır hata yapar kavramının artık çok geride kaldığı, çünkü yapılan hatalar başka türlü olmaya başlamıştı. Futbolu temposu, hızı çok çabuk değişkenliği artık kararlarda sağlamanın da yapılması daha fazla gözün aynı anda yardım edeceği yerlerde yardım etmesi sistemdi. VAR’a yabancı tercihe katılmıyorum. Ben VAR hakemlerinin sabit olmasından yanayım. Aktif olmamalı. VAR hakemi maç yönetmemeli. Çünkü televizyondan görmek oyunu izlemek başka bir şey. 3 gün sonra başkasının maçında başka bir şey. Kulüpler Birliği’nin deklarasyonunu da gördüm. O da bir şeyler gördü ki deklarasyon yayınladı. Şimdi kolay bir ülkede yaşamıyoruz. Herkesin kendimi de katlıyorum maç öncesi, sonrası beyanlar öyle bir ülkedeyiz. Bu bir defa herhangi bir hakemin rahat yönetmesini engelliyor. Ben iğneyi de kendime batıyorum. Her hafta nasıl bir stratejiyle tesir altında bırakırız, nasıl bir söylemle onu etki altında bırakırız, gidiyoruz. Her takım için. Bu ortam sıcak, bahar ortamı değil. Adam maçı idare etmeden dayağı yiyor. Ama sosyal medya ama troller onlar bunlar. Dünyadaki hiçbir ülkede hakem konusu bu kadar konuşulmaz. Haksız mı çoğu zaman yo. 3’tü 4 oldu. 4’tü 6 oldu. 6’ydı televizyon oldu. Çizgi çekme oldu. 18 kamera oldu. Bazı maç 7 oldu. 7 hakem varken top auta çıkar, korner verirseniz o da o da gol olursa adam da bağırır. 7 hakem varken, siz kırmızı kartı görmezseniz, siz VAR uygulaması, var protokolü Mesele maçı en az zarar ve hatayla kapatabilmek. Bunun için VAR oldu. Hadi hakem hata yapar dedik. Hakem sayısı yükseldi. Profesyonelliğe dönüldü. Her gün eğitim görüyor. Ya oturacağız hep beraber konsensüs sağlayacağız. Omuza dokunuyorsunuz, kulağını tutuyor. İyi niyetli olmayanlar da var. Ayağına vuruyorsunuz, boğazını tutuyor. Hiçbir şey yok öyle bir yere atıyor ki kendini hakemin faulün vermemesi, kart göstermemesi mümkün değil. Pandemide yeni bir kültür geliştirdi. Şeref tribününden küfür ediliyor. Localardan hakaret ediliyor. Sadece İstanbul’da değil, birçok yerde. Seyirci yok. Sarhoş arkadaşlar oradan. Bu da üstüne binince hakem direkt hedef alınmaya başlandı. Ses duyuluyor bu sefer. Böyle bir toparlayacak olursak bunun bir doğru yolu var. Bunun bir çözümü var. Ama bizim VAR gibi değil. Hakikaten var. Ben kabullendim. Bundan sonra kimse kabullenmez. Biz teknik adamlar kötü yönettiğimiz zaman ya işimize son veriliyor, ya istifa ederiz. Futbolcular kötü performanstan sonra o sene o takımın satış listesine konur, başka takıma gide. Herkes bir bedel öder. Futbolun paydaşları içerisinde ödemeyen, hep haklı görünen hep fahiş hatalar olmasına rağmen devam edilen şekil türedi. Futbolun paydaşları sözde değil, bir araya gelip, bunun çözümü var. Daha bu çok gider. Esas çözümü de inşallah ben daha önce zaman zaman söyledim bundan sonra da bir araya gelip çözeriz inşallah. Yoksa herkesin başı ağaracak" diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 23:32