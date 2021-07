Fatih Terim: "İki maç sonunda hak eden turu geçti"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV’nin iki maçta da iyi oynadığı belirterek, turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İlk maçı da 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi’ne elemelerde veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyetine takviye olacak mı sorusuna, "Hasan hoca kendi ayrıldı. Uzun zaman yanımda çalışmıştı. Levent ve Ümit hoca ile konuştuk. Tek başlarına yollarına devam etmek istediler. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Ben de Selçuk ve Necati Hoca ile devam etmek istiyorum. Herhangi bir şey olursa bildiririm" diye cevap verdi.

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Bizden daha iyi oynayan, iyi olan PSV iki maç sonunda turu geçti. Bizden daha iyilerdi. Ben de maçtan sonra onları saha kenarında tebrik ettim. Normali böyle olması lazım. Hem orada hem burada hakikaten çok centilmence maçlar geçti. Kendiler başarılar diledim. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. İlk yarı 30-35 dakika baskıyı denedi, dar alanda çabuk reaksiyon gösterdik. Bir bütün halinde oyandık. Pozisyon vermeden kornerden devreye 1-0 geride girdik. İkinci golü taştan yedik. İlk yarının o bölümünden memnunum. İkinci yarının oyuncu atıldıktan sonra oyuna daha hakim oldu. 2-2 olabilirdi. İki maç sonunda hak eden turu geçti. Her oyun, her maç, her kazanç bizim kafamızda takımla ilgili bir şeyler veriyor. 7 Eylül’de olan bölümde neler olacağını hep beraber göreceğiz. Ayrılıklar çok doğaldır. Bunlar büyük kulüplere yakışır şekilde olmalıdır. Sonuçta her oyuncu bize hizmet etmiştir. Bu hayatın doğasında var" şeklinde konuştu.

"Sabah listeyi vereceğiz"

UEFA Avrupa Ligi’nde listeye eklenecek yeni oyuncular olup, olmayacağının sorusuna ise Terim, "Var, gelen oyuncuları yazacağız. Yarın sabah listeyi vereceğiz. Son 24 saate kadar 2 tane kullanma hakkımızı da kullanacağız belki. Beklemek niyetinde de değilim. Hafta sonuna kadar hatta yarın da bir transferimiz olabilir. Onun için hepsini yazacağım. Sağlık kontrolünden geçmesi lazım listeye yazmak için. Yarın sabaha da öyle bir şey olabilir” dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşacakları İskoç takımı St Johnstone hakkında da konuşan Fatih Terim, "Daha önce maç yapmadılar. Kendi liginde oynuyor. Direkt bizle oynayacaklar. Bazen bazı yollar vardır sizi başka yere çıkarır. Orada başka yere götürür. Ümit ederim öyle olur. Bu akşam, yarın, öbür gün zamanımız var. Her rakibine saygı duyuyoruz. Bu mevsimlerde kolay değil. Bundan evvel Galatasaray’ın başına gelen maçlar oldu. Onla uğramak istemiyoruz açıkçası" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, maçta taraftarların olmasıyla ilgili ise sarı-kırmızılı taraftarların itici güç olduğunu ve Galatasaray’ın taraftarıyla buluştuğu zaman çok büyük de başarılar elde ettiğini hatırlattı. Terim, Alanyaspor’da oynayan ve transferde adı geçen Berkan Kutlu’yu beğendiğini belirtti.

Oyundan çıkan Ömer Bayram’a taraftarın tepkisiyle ilgili ise Fatih Terim, "Herhalde frikikten dolayı taraftar tepki gösterdi. Ama doğru bir şey değil. Kötü niyetle bir şey yapmadı. Hepsinin yanında duracağım. Oyun devam ederken bunlar doğru alışkanlıklar değil. Herhalde herkes Aytaç’ın atmasını istedi. Taraftar belki ufak bir çıkış yaptı ama doğru bir şey değil" diyerek sözlerini tamamladı.