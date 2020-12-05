Fatih Terim kadroda değişiklik yapmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son hafta oynadıkları ve 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11’ine göre Hatayspor karşısında değişiklik yapmadı.
Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz bekledi.Galatasaray’ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop’u unutmadı. Diagne karşılaşma öncesi ısınmada Diop’un 19 numaralı milli takım formasını giyerek onu andı.