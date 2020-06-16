banner3088

Fatih Terim, Muslera’yı ziyarete geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera’yı ameliyatının ardından hastanede ziyaret etti.

Fatih Terim, Muslera’yı ziyarete geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera’yı ameliyatının ardından hastanede ziyaret etti.

Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlanan ve ayağında 2 kırık meydana gelen Muslera, doğum gününde ameliyat edildi. 3 saat süren ameliyatın ardından odaya alınan Muslera’yı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastanede ziyaret etti. Terim’in Muslera’nın ardından aynı hastanede apandisit ameliyatı olan Fenerbahçe’nin yıldız ismi Kruse’yi de ziyaret edeceği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bağcılar’da sağlık çalışanları için kiraz...
Bağcılar’da sağlık çalışanları için kiraz...
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3550

banner3197