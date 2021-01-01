Son dönemde futbolcuların yaşadığı sakatlıklar ve talihsiz olay karşısında nasıl hissettiğinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Benim ruh halim iyi olmak zorunda. Ama ben şöyle bir anlayışa sahibim. Muhakkak ki başa gelen her şeyin daha beteri vardır. Onun için şartlar ne olursa olsun Allah’a şükretmek lazım, isyan etmemek lazım. Çünkü dün bunu daha kötüsü var mıydı? Vardı. Buna yetinmek lazım. Yoksa iki defa aynı yerden Emre’nin ayağı kırıldı. Üçüncü Muslera’nın. Bu sayabiliriz. Bunlar hayat içinde olan şeyler. Bunların daha ağırları, kötüleri, bizi üzecek sarsacak hadiseler olabilir miydi. Çok şükür olmadı. Olan ile savaş vereceğiz. Ben hayatım boyunca öyle davrandım. Kendi başıma gelenlerde de, ailemin sıkıntılarında da kendi oyuncularım veya başka oyuncular içinde aynı şeyi düşündüm. Şükretmek lazım. Mevcudu yenmek için bir an evvel uğraşmak lazım. Bu endişe ve kahır, moral olarak insanı kötü yerlere götürür. Onun için hep bu açından bakıyorum" diye cevap verdi. Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 19:48
Fatih Terim: "Omar için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi. Terim ayrıca insan sağlığının her türlü başarıdan önemli olduğunu ifade etti.
Son dönemde futbolcuların yaşadığı sakatlıklar ve talihsiz olay karşısında nasıl hissettiğinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Benim ruh halim iyi olmak zorunda. Ama ben şöyle bir anlayışa sahibim. Muhakkak ki başa gelen her şeyin daha beteri vardır. Onun için şartlar ne olursa olsun Allah’a şükretmek lazım, isyan etmemek lazım. Çünkü dün bunu daha kötüsü var mıydı? Vardı. Buna yetinmek lazım. Yoksa iki defa aynı yerden Emre’nin ayağı kırıldı. Üçüncü Muslera’nın. Bu sayabiliriz. Bunlar hayat içinde olan şeyler. Bunların daha ağırları, kötüleri, bizi üzecek sarsacak hadiseler olabilir miydi. Çok şükür olmadı. Olan ile savaş vereceğiz. Ben hayatım boyunca öyle davrandım. Kendi başıma gelenlerde de, ailemin sıkıntılarında da kendi oyuncularım veya başka oyuncular içinde aynı şeyi düşündüm. Şükretmek lazım. Mevcudu yenmek için bir an evvel uğraşmak lazım. Bu endişe ve kahır, moral olarak insanı kötü yerlere götürür. Onun için hep bu açından bakıyorum" diye cevap verdi. Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 19:48
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