Fatih Terim oyundan atıldı

Galatasaray Teknik Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Terim çıkarken Öğretmenoğlu’na "Akşam anlat herkese Fatih hocayı attım diye" söyleminde bulunarak tepki gösterdi.

Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim kırmızı kart gördü. Mücadelenin 69. dakikasında Oğulcan Çağlayan’a yapılan müdahale sonrasında maçında hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oyunu devam ettirdi. Bu kararının ardından itiraz eden Arda Turan’a sarı kart gösterdi. Bunun ardından Fatih Terim, Öğretmenoğlu’na itirazlarda bulundu ve "Sen nasıl hakemsin" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra Mustafa Öğretmenoğlu, deneyimli teknik adama kırmızı kart göstererek oyuna dışına gönderdi.

Fatih Terim daha sonra tepkisine devam ederek, "Maçı katlettin, onların da hakkını yiyorsun. Sen anca bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam anlat herkse Fatih hocayı attım diye terbiyesiz, ahlaksız" diyerek dışarı çıktı.

Terim mücadeleyi tribünden takip etti.