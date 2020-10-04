Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zaman işaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim uzatma oynanacak dakikaya tepki göstererek, dördüncü hakeme “Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın” diyerek sahayı terk etti.
Fatih Terim sahayı terk etti
GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, KASIMPAŞA MAÇININ SONUNA EKLENEN 5 DAKİKALIK UZATMAYA TEPKİ GÖSTEREREK, SOYUNMA ODASINA GİTTİ.
YORUM EKLE