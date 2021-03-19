Fatih Terim: "Son 3 maçtaki bireysel hatalar bize pahalıya mal oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Yediğimiz gollerin anlatımı yok. Bunu yapan Türkiye’nin en az gol yiyen takımı. Son 3 maçtaki bireysel hatalar bize pahalıya mal oldu" dedi.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Açıkçası çift forvetle oynamakta bir problem yaşamadık. Tam tersi daha çok 18 içerisinde bulunan, her an gol pozisyonu kovalayan bir takımız. Tabii üç maçta 15 tane bireysel hata yapmışız. Sezon içerisinde de bunları yaşadık. Tacı oraya atacak bir durumu hiçbir teknik adam aklına getirmez. O yetmemiş bir daha iki oyuncunun rakibe teslim etmesi hocanın aklına gelmez. Bunlara rağmen bunların altında kalkan bir takımız var. Tekrar oyun kontrolünü eline alan, rakipten pozisyon yemeyen, bütün tehditleri önleyen, gol pozisyonu vermeden 2 gol yiyen bir takımız. Bu mevsimde bu kadar maç kala bunların yapılmaması lazım. Kaç maçtır 10 kişi oynuyoruz. 1.5 metre kala penaltı noktasını gösteren hakemle oynuyoruz. Bütün yatmalar, oynamamaya sizin momentumunuzu önlemeye yönelik yapılan her harekete devam demeye göz yuman, ilk defa 3 büyük maç çıkan o da biz herhalde deneniyor. Sonradan karşılığı şu mudur? 12 dakika verdik diye. Yedlin’in ikinci sarı kartı, faulüne ben de bakacağım. 2-1 öne geçmemize rağmen 3. golü Etebo, Emre’ye santradan dokunsa oyun başka türlü oynanabilirdi ama kendi gitti. Bugün bazı şeylerin ne yaparsanız yapın, doğru yapılmadığı gün olarak geçecek herhalde. Yediğimiz gollerin anlatımı yok. Bunu yapan Türkiye’nin en az gol yiyen takımı. Son 3 maçtaki bireysel hatalar bize pahalıya mal oldu. Yoksa iki santrfor da yoruluncaya kadar bizim için iyilerdi. Maç maç gidiyoruz demiştim. Ezberimizde olan 4-3-3’ü de oynayabiliriz. Konu o değil. Galatasaray ne oynarsa oynasın gol atıyor. Mesele attığından fazla yiyen bir Galatasaray olmaması lazım. Mesele bu. Bu arada iki stoperimiz de cezalı. Bize bol keseden çıkanlar. Maalesef maçı kaybettik. Kritik bir yerde doğru olmayan bir yerde her şey doğru giderken o gollerin altından kalmak kolay değil. Genç ve kırılgan oyuncular. Kolay kolay da altından da kalkamadılar. Tek ve iki santrfor ile alakası yok" diye konuştu.

Hakem Volkan Bayarslan hakkında da konuşan Terim, "Bu Türk futbolunda hastalık. Bunu geçenlerde de söyledim. Daha dakika 1 başlıyor. Sadece bugün de değil çok maçta bunu görüyoruz. Bunu herhangi bir önlemi yok. Söylediğimiz zaman bunu ekleyeceğiz diyorlar. Oradaki ekleme ile burada geçen zamanın bize yaptığı aynı şey değil. Hücum devamlılığı varken, oyun duruyor. Volkan Bayarslan ile defa 3 büyük takım maçı idare ediyor. Başkasına veremezler. Volkan Bayarslan 1.5 metre dışarıda olana penaltı verecek kadar hazır" şeklinde konuştu.

"Kaybettiğiniz maçta sonra iki tane stoperinizi de kaybediyorsunuz"

Defans oyuncuları Marcao ve Luyindama’nın sarı kart cezalarının olmasının hatırlatılması üzerinde deneyimli teknik adam, "Milli maç arası herkes tatile gidiyor. Düşüneceğiz. Donk ile beraber yanında da birini kullanacağız. Kaybettiğiniz maçta sonra iki tane stoperinizi de kaybediyorsunuz. Biz onun çaresini buluruz. Gereğini yaparız. Belki bir tane yeni stoper çıkar bu durumda ki inşallah çıkar. Şu anda şunu oynatacağım diyemem. Milli takım dönüşlerinde nasıl döneceğiniz de önemli. Geçen sefer 11 kişi kaybettik. 6’sı milli takımlardan 5’i pandeminde. Hayırlısı ile oyuncular döner. Bunun için zaman var" ifadelerini kullandı.