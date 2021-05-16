Fatih Terim: "Sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, 31 Mayıs’ta sözleşmesinin biteceğini söyledi. Terim, sarı-kırmızılıların çok önemli günlerin arifesinde olduğunu ifade ederek, kaybedecek tek günün olmadığını vurguladı.

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti ancak Beşiktaş’ın Göztepe deplasmanında 2-1 galip gelmesiyle sezonu ikinci olarak tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Dramatik bir kayıp oldu. Denizli ve Malatya maçlarında 7 gol atmamıza rağmen yediğimiz 2 gol bizi şampiyonluktan etti. 2 golü yemesek biz şampiyonuz. Oraya gelene kadar başımıza gelemedik iş kalmadı. Cezaları yiyen biz, 10-12 maçı 10 kişi oynayan biz. Değişik kararlarla canı yanan biz. Ben 1 hafta görmedim ki problemsiz geçsin. Son 5-6 hafta biraz rahattık. O da biz bize kaldık herhalde ondandır. Hep biz bizeydik zaten de. Sonuç itibariyle başarısız olduk. Başarılı olduktan sonra bu takımın sorumlusu ben olduğuma göre sebebi benim olmam gerekiyor. Ama soyunma odasında oyuncularımla vedalaşırken, hepsine sonsuz teşekkür ettim. Çalışan arkadaşlarıma teşekkür ettim. Aynı anda ülkede pandemi ile beraber birçok şeyle uğraşmak kolay değil. Sadece dışarı ile uğraşmıyorsunuz. Aynı yerden iki kişi ceza heyetine giriyor aşağı yukarı aynı cezalar değişik veriliyor. Hiç ses yok. Demek ki sesi çıkarmayanlar da senin ceza yemene bir şey demiyor. Dolayısıyla iç-dış, o nedenle bence iyi bile geldik ucundan da kaybettik. Biz hiçbir zaman ikinciliğin başarılı olduğunu düşünenlerden değiliz. Onun için başarısızlığı kabul ediyoruz. Ama Galatasaray’a çok kolay dokunulduğu zaman ben bundan üzüntü duyarım. Bu sene böyle oldu. İsteyen istediği gibi davrandı. Tepki varsa bize var" diye konuştu.

"Galatasaray çok önemli günlerin arifesinde"

Galatasaray’ın çok önemli günlerin arifesinde olduklarını vurgulayan Terim, "Galatasaray önemli bir tercih yapacak. Ben Galatasaraylı olarak tercihin kıymetinin iyi bilinmesini, kişisel düşüncelerin bir kenara bırakılmasını, Galatasaray’da buluşulmasını ve böyle hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu sıkça söylüyorum ama bu işin Galatasaraylılık kısmı. Bir de tabii teknik direktör olarak üstlendiğim, çok sayıda sorumluluk ve sahip olduğum prensiplerim var. Benim sözleşmem bu ay itibariyle sona eriyor. Haklı olarak soru alıyorum. Beşiktaş maçından sonra bir soru gelmişti. O oyuncularımın gösterdiği müthiş performansın gölgede kalmasını istemediğim için karşılaşma sonrasındaki toplantıda yöneltilen soruları ötelemek istemiştim. Elbette benim kendime göre yanıtlarım. Söyleyeceğim sözler ve paylaşmam gerektiğine inandığım gerçekler var. Ancak Galatasaray’ın kaybedecek tek günü yok. Her seçim döneminde önce olduğu gibi üzerime düşen ve kendime yakışanı yapacağım, kimsenin şüphesi olmasın. Ancak Galatasaray’ın rekabet halinde yarış içinde olduğu zamanlarda bile geleceği planlamalı. Tüm olanaklarıyla, tüm alternatifleriyle beraber bir sonraki meydan okumaya hazır olmalı. Üzülerek söylüyorum ki bu hafta sonunda dahi takımın teknik direktörü, bazı oyuncular, gelecekte farklı alanda Galatasaray’a yardım edebilecek, yeşil sahada veya idari anlamda görev alabilecek, teknik anlamda faydalı olabilecek, kaptanı da dahil olmak üzere birçok oyuncu serbest kalacak. Kiralık olarak kadroda olan oyuncular geri dönecek. Belki takımlarına gidip farklı takımlara gidecekler. Takip ettiğimiz, görüşme halinde olduğumuz oyuncuların tercihleri başka olacak. Gelecek sezonların planlaması için gerekli adımların atılması Galatasaray’ın her zaman en güçlü olması ve sahip olduğu özellikleri koruması adına kritik bir süreçteyiz. Umarım herkes bunun farkındadır" şeklinde konuştu.

Sözleşmesiyle ilgili duruma açıklık getiren deneyimli teknik adam, "Benim konuma gelince, ben tahmin ediyorum, 2 mi 3 mü çok emin değilim. Ya 10 senelik, ya 15 senelik imzaladım. Çok emin değilim ama en az 2 defa 5 seneye imza attığımı hatırlıyorum. 2 senelikmiş meğerse onlar. Biz de 2 senemizi doldurduk. Sözümüzü yerine getirdik. 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor. Gereken neyse yapacağız. Yarın itibariyle ailemle beraber Bodrum’a gidiyorum. Amerika’ya gidemiyorum, vizem yokmuş. Vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki Amerika yaparım. Ama Bodrum’a gidiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.