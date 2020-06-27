Fatih Terim Stadı’ndan çıkış yok

Medipol Başakşehir, sahasında oynadığı son 13 Süper Lig maçını kaybetmedi. Turuncu-lacivertliler, aynı zamanda evindeki son 6 mücadelede rakiplerine puan vermedi.

Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir, yarın Galatasaray’ı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Trabzonspor’un iki puan önünde 59 puanla zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, bu zorlu müsabakada mutlak üç puan hedefliyor. Okan Buruk’un takımının sarı-kırmızılılar önündeki en büyük avantajı ise Fatih Terim Stadyumu. M.Başakşehir, bu sezon iç sahada Sivasspor’un ardından ligin en başarılı ikinci takımı olarak dikkat çekiyor.

59 puanın 33’ü evinde

Turuncu-lacivertliler, 28 haftası geride kalan ligde evinde 14 müsabakada boy gösterdi. Söz konusu mücadelelerin 10’unu kazanan Başakşehir, 3 maçta ise berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, sahasındaki tek mağlubiyetini ise 2. haftada Fenerbahçe’ye karşı 2-1’lik skorla aldı.

Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda rakip ağlara 34 gol bırakırken, kalesinde ise 12 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk’un öğrencileri, elde ettiği 59 puanın 33’ünü iç saha karşılaşmalarında aldı.

Turuncu-lacivertli takım, aynı zamanda evinde son 6 mücadelede rakiplerine puan vermedi. Başakşehir, Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçtan beri konuklarına puan şansı tanımadı.