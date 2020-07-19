Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler gitti

Medipol Başakşehir-Kayserispor maçının 66. dakikasına girildiği anda Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler kesildi.
Hakemler ve futbolcular daha sonra sahanın içinde elektriklerin gelmesini bekledi.
EDİPOL BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇININ 66. DAKİKASINA GİRİLDİĞİ ANDA FATİH TERİM STADYUMU'NDA ELEKTRİKLER KESİLDİ.
Medipol Başakşehir-Kayserispor maçının 66. dakikasına girildiği anda Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler kesildi.
Hakemler ve futbolcular daha sonra sahanın içinde elektriklerin gelmesini bekledi.