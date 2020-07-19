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Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler gitti

EDİPOL BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇININ 66. DAKİKASINA GİRİLDİĞİ ANDA FATİH TERİM STADYUMU'NDA ELEKTRİKLER KESİLDİ.

Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler gitti

Medipol Başakşehir-Kayserispor maçının 66. dakikasına girildiği anda Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler kesildi.

Süper Lig’in 33. haftasında Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşması sırasında elektrikler gitti. Müsabakanın 66. dakikasına girildiği sırada bir anda stadyumun elektrikleri kesildi. Bu dakikaya kadar turuncu-lacivertlilerin 1-0’lik üstünlüğü bulunuyordu.

Hakemler ve futbolcular daha sonra sahanın içinde elektriklerin gelmesini bekledi.

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