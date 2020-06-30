Fatih Terim: "Zorlu geçen sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Organize ve profesyonelce başlayıp zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz" dedi.
Fatih Terim, daha önce sosyal medya hesabından "Anlaşıldı ikinci yarı çok zorlu geçecek" açıklamasını yapmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Organize ve profesyonelce başlayıp zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Organize ve profesyonelce başlayıp zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz" dedi.
Fatih Terim, daha önce sosyal medya hesabından "Anlaşıldı ikinci yarı çok zorlu geçecek" açıklamasını yapmıştı.