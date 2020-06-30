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Fatih Terim: "Zorlu geçen sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Organize ve profesyonelce başlayıp zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz" dedi.

Fatih Terim: "Zorlu geçen sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Organize ve profesyonelce başlayıp zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Terim, yaptığı açıklamada, "Organize ve profesyonelce başlayıp, zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim, daha önce sosyal medya hesabından "Anlaşıldı ikinci yarı çok zorlu geçecek" açıklamasını yapmıştı.

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