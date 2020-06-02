ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölümünün ardından birçok isimden ırkçılık karşıtı mesajlar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu olaya sessiz kalmayanlar arasında. Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da İngilizce; "SayNoToRacism" yani; "Irkçılığa Hayır De" mesajı düştü.
Fatih Terim’den ’Irkçılığa Hayır’ paylaşımı
GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA 'IRKÇILIĞA HAYIR' MESAJI VERDİ.
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