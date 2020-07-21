Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından Türkiye LGS 1.’i Ömer Arda bir fotoğraf paylaşarak, "Bugün ileride teknik direktör olmak ve bunun eğitimini almak isteyen, Türkiye LGS 1.’si Ömer Arda’yı gururla ağırladık. Ülke futbolumuzun geleceğini, Ömer’lerin azmi, çalışkanlığı, disiplini ve kararlığı inşa edecek" açıklamasında bulundu.
Fatih Terim’den LGS 1.’si Ömer Arda paylaşımı
GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, SOSYAL MEDYA HESABINDAN TÜRKİYE LGS 1.'İ ÖMER ARDA İLE OLAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.
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