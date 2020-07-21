banner3088

Fatih Terim’den LGS 1.’si Ömer Arda paylaşımı

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, SOSYAL MEDYA HESABINDAN TÜRKİYE LGS 1.'İ ÖMER ARDA İLE OLAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.

Fatih Terim’den LGS 1.’si Ömer Arda paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Türkiye LGS 1.’i Ömer Arda ile olan fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından Türkiye LGS 1.’i Ömer Arda bir fotoğraf paylaşarak, "Bugün ileride teknik direktör olmak ve bunun eğitimini almak isteyen, Türkiye LGS 1.’si Ömer Arda’yı gururla ağırladık. Ülke futbolumuzun geleceğini, Ömer’lerin azmi, çalışkanlığı, disiplini ve kararlığı inşa edecek" açıklamasında bulundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi, PFDK’ye...
Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi, PFDK’ye...
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212