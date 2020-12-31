Fatih Terim’den yeni yıl mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz, değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum" dedi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Terim mesajında, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz; değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun" ifadelerini kullandı.