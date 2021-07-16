Fatih Terim’e 47. yıl plaketi

Socios.com’un kurucusu ve CEO’su Alexandre Dreyfus, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i sarı-kırmızılılara ilk imzasının 47. yıl dönümü sebebiyle ziyaret ederek, plaket hediye etti.Alexandre Dreyfus, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim’in özel misafiri oldu. Galatasaray Kulübü Pazarlama Departmanı yetkililerinin de yer aldığı organizasyonda yeni sezon için planlanan projeler konuşuldu. Dreyfus, toplantı sonrası Galatasaray Spor Kulübü’ndeki ilk imzasının 47. yıl dönümünü kutlayan Fatih Terim’e özel olarak hazırlanan plaket hediye etti. Fatih Terim ise Dreyfus’a futbolculuk döneminden esinlenilen imzalı forma hediye etti.