TSSF Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası’nda heyecan bugün başlıyor

Federasyon Kupası yarışlarında 3 gün boyunca nefesler tutulacak. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun (TSSF) düzenlediği Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası 9 spor kulübünden 50 sporcunun katılımıyla bugün başlıyor.

TSSF’nin etkinlik takviminde yer alan Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası, İstanbul Kartal’daki Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kupa mücadelelerinde 9 spor kulübünden 13 kadın, 37 erkek sporcu madalya için nefeslerini tutacak. Federasyon Kupası bugün dinamik apnea (DNF-paletsiz) yarışıyla başlayacak. Büyükler, ümitler ve gençler yaş gruplarında, dinamik apnea (DNF-paletsiz), dinamik apnea (DNF BF-çift palet), dinamik apnea (DYN-monopalet), statik apnea (STA-nefes tutma), hız apnea, dayanıklılık apnea 8x50 ve 16x50, disiplinlerinde mücadeleler olacak.

Yarışmaya katılan tüm spor kulübü ve sporcularına başarılar dileyen TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, “Yarışma organizasyonlarımızda her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza ve Spor Genel Müdürlüğü’müze, organizasyona verdikleri destekten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve İBB Spor İstanbul’a teşekkür ederiz” dedi.

Kupa programı şöyle:

Tarih: 4-6 Haziran 2021

Açılış töreni: 4 Haziran Cuma saat 10.00

Yarışma gün ve saatleri

4 Haziran Cuma saat 10.00-17.00

5 Haziran Cumartesi saat 10.00-18.00

6 Haziran Pazar saat 09.30-15.30

Kapanış ve madalya töreni: 6 Haziran Pazar saat 15.30