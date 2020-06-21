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Feghouli’den hem gol hem asist

GALATASARAY’IN CEZAYİRLİ FUTBOLCUSU SOFİANE FEGHOULİ, GAZİANTEP FK MAÇINDA ATTIĞI GOLLE BU SEZON LİGDEKİ 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ. FEGHOULİ, FALCAO’NUN GOLÜNDE DE PASI VEREN İSİMDİ.

Feghouli’den hem gol hem asist

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. Feghouli, Falcao’nun golünde de pası veren isimdi.

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Gaziantep FK maçında hücumda takımını sırtlayan isim oldu. Feghouli maçta hem attı hem de attırdı. Maçın 36. dakikasında Rademel Falcao’nun golünde pası veren isim olan Feghouli, 66. dakikada rakip fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu ligde 6. golünü kaydederken, 3. asistini de yapmış oldu. Cezayirli futbolcunun bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Mücadeleye 11’de başlayan Feghouli, 80. dakikada yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı.

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