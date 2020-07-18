Fenerbahçe: 133 - Beşiktaş: 125

Fenerbahçe, daha önce 351 kez karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 133 kez mağlup ederken, 125 mağlubiyet aldı. 93 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, rakibini 45 senedir, Beşiktaş ise 30 senedir 4 ya da üstü bir farkla mağlup edemedi.
Fenerbahçe, daha önce 351 kez karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 133 kez mağlup ederken, 125 mağlubiyet aldı. 93 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, daha önce 351 kez karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 133 kez mağlup ederken, 125 mağlubiyet aldı. 93 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, rakibini 45 senedir, Beşiktaş ise 30 senedir 4 ya da üstü bir farkla mağlup edemedi.