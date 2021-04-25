Fenerbahçe 3 golle kazandı

Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldı.

Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda rakiplerinin kazandığı haftada kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Valencia’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 20. dakikada sarı-lacivertlilerde kaleci Harun Tekin’in verdiği hatalı pasta topu alan Hajradinovic, beraberliği getiren golü kaydetti. Müsabakanın 40. dakikasında Mert Hakan’ın ortasında ceza sahası içinde Attila Szalai yaptığı kafa vuruşuyla takımını tekrar öne geçirirken, 45+1. dakikada Enner Valencia’nın penaltısıyla skor 3-1’e geldi. Maçın 80. dakikasında penaltı kazanan Kasımpaşa, 81. dakikada Hadergjonaj’ın penaltı vuruşuyla durumu 3-2’ye getirdi. Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, iki takım da karşılıklı gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 23:25