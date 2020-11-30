Fenerbahçe 4 gol yediği son 2 maçı da Sergen Yalçın’a karşı oynadı

Beşiktaş karşısında sahasında 4-3 mağlup olan Fenerbahçe, 4 sezon aradan sonra bir maçta kalesinde 4 gol gördü. Sarı-lacivertli ekip en son, 2016-2017 sezonunda Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Kayserispor’dan 4 gol yemişti.
Perdeyi Aboubakar açtı
Dün akşam oynanan derbide Beşiktaş’ın ilk golü 4. dakikada Aboubakar’dan geldi. Yıldız futbolcu maçın hemen başında takımını öne geçirirken, 20 dakikada bir kez daha sahneye çıkıp farkı 2’ye çıkardı. İkinci yarıda 10 kişi kalan Beşiktaş, buna karşın 53. dakikada Necip Uysal ve 88. dakikada N’Sakala ile fileleri havalandırmayı başarmıştı.29 Ocak 2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında ise Umut Bulut 32. dakikada Kayserispor’u öne geçirmiş, Fenerbahçe bu gole 41. dakikada Mehmet Topal’la karşılık vermişti. 70’te Güray Vural durumu 2-1’e getirirken, oyuna 87. dakikada giren Welliton, 88. dakikada farkı 2’ye çıkaran isim olmuştu. Maçın uzatma dakikalarında Güray Vural 1 gol daha atarak skoru tayin etmişti.