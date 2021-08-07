Fenerbahçe, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerin yeni transfer Çağtay Kurukalıp antrenmanda takımla çalışırken, sağlık kontrolünden geçen Burak Kapacak ise idmanda yer almadı.
Antrenmanda hafif sakatlıklarını atlatan Jose Sosa ve Serdar Aziz takımla çalıştı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı olan futbolcular hazırlıklarını akşam takımdan ayrı devam edecek.Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakası hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.