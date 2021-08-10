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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
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Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde saat 11.00’de başlayan antrenmanı dün Giresunspor’la oynanan hazırlık maçında görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk maçında 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
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