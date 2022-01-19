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Fenerbahçe - Altay maçının VAR’ı Sarper Barış Saka

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Fenerbahçe’nin bugün sahasında oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Fenerbahçe - Altay maçının VAR’ı Sarper Barış Saka
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Fenerbahçe’nin bugün sahasında oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, bugün Ülker Stadyumu’nda Altay’ı konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

Dün akşam Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR hakemi olan Sarper Barış Saka, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Altay maçının da VAR hakemi olarak atandı. Saka’ya AVAR olarak Alper Çetin ve Yakup Özhan eşlik edecek.

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