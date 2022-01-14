Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Antalya’ya hareket edecek.