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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

FENERBAHÇE, ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında yarın deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 15.00’te başladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 18.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Antalya’ya gidecek.

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