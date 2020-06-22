Fenerbahçe ara vermedi

Süper Lig’in 29. haftasında cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
SÜPER LİG’İN 29. HAFTASINDA CUMARTESİ GÜNÜ EVİNDE YENİ MALATYASPOR’U KONUK EDECEK OLAN FENERBAHÇE, HAZIRLIKLARINA SABAH SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.
Süper Lig’in 29. haftasında cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.