banner3088

Fenerbahçe ara vermedi

SÜPER LİG’İN 29. HAFTASINDA CUMARTESİ GÜNÜ EVİNDE YENİ MALATYASPOR’U KONUK EDECEK OLAN FENERBAHÇE, HAZIRLIKLARINA SABAH SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Fenerbahçe ara vermedi

Süper Lig’in 29. haftasında cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanı dün 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçında forma giyen oyunlar rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışması ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eyüpsultan’da yaz kampanyası, Alibeyköy Mahallesi’yle...
Eyüpsultan’da yaz kampanyası, Alibeyköy Mahallesi’yle...
  1. İstanbul

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197