Fenerbahçe, Attila Szalai’yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Attila Szalai’yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, savunmasını 22 yaşındaki Attila Szalai ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol’da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!" denildi.
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