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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Medipol Başakşehir’le karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken, Mesut Özil ise günü takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamladı. Luiz Gustavo ve Filip Novak da günü tedavi ile noktaladı.

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Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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