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Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon hareketleri yapan oyuncular 3 gruba ayrıldı ve 5’e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

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