Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig’in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
banner3909

Süper Lig’in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yapan oyuncuları; çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841