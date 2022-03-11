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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Direkt kırmızı kart minimum 2 maç ama PFDK, İrfan’a 1 maç vererek kararın ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Ancak aynı Zorbay Küçük bu hafta da maç alıyor"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Direkt kırmızı kart minimum 2 maç ama PFDK, İrfan’a 1 maç vererek kararın ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Ancak aynı Zorbay Küçük bu hafta da maç alıyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Direkt kırmızı kart minimum 2 maç ama PFDK, İrfan’a 1 maç vererek kararın ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Ancak aynı Zorbay Küçük bu hafta da maç alıyor"
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Direkt kırmızı kart minimum 2 maç ama PFDK, İrfan’a 1 maç vererek kararın ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Ancak aynı Zorbay Küçük bu hafta da maç alıyor"

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