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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Efes beni hayretlere düşürdü. Tuncay Bey’e mektup yazacağım ve bunu paylaşacağım. Çok ayıp ettiler. Bu kadar Fenerbahçe nefreti, kompleksleri olduğunu bilmiyordum"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Efes beni hayretlere düşürdü. Tuncay Bey’e mektup yazacağım ve bunu paylaşacağım. Çok ayıp ettiler. Bu kadar Fenerbahçe nefreti, kompleksleri olduğunu bilmiyordum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Efes beni hayretlere düşürdü. Tuncay Bey’e mektup yazacağım ve bunu paylaşacağım. Çok ayıp ettiler. Bu kadar Fenerbahçe nefreti, kompleksleri olduğunu bilmiyordum"
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Efes beni hayretlere düşürdü. Tuncay Bey’e mektup yazacağım ve bunu paylaşacağım. Çok ayıp ettiler. Bu kadar Fenerbahçe nefreti, kompleksleri olduğunu bilmiyordum"

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