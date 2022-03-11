Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Efes beni hayretlere düşürdü. Tuncay Bey’e mektup yazacağım ve bunu paylaşacağım. Çok ayıp ettiler. Bu kadar Fenerbahçe nefreti, kompleksleri olduğunu bilmiyordum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Efes beni hayretlere düşürdü. Tuncay Bey’e mektup yazacağım ve bunu paylaşacağım. Çok ayıp ettiler. Bu kadar Fenerbahçe nefreti, kompleksleri olduğunu bilmiyordum"