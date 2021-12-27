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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. O günlerde çok yalnız bırakıldık. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7’de

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. O günlerde çok yalnız bırakıldık. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7’den 77’ye müthiş bir mücadele verdi."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. O günlerde çok yalnız bırakıldık. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7’de

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. O günlerde çok yalnız bırakıldık. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7’den 77’ye müthiş bir mücadele verdi."

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