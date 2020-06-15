Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe’nin kırmızı çizgisi 3 Temmuz kumpasıdır. Bunu söyleyen 17 yıl Fenerbahçe’ye hizmet etmiş, kumpas sürecinde mücadele etmiş biri olunca, durum daha da hassas bir hale geliyor. Zamanlaması son derece manidar"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe’nin kırmızı çizgisi 3 Temmuz kumpasıdır. Bunu söyleyen 17 yıl Fenerbahçe’ye hizmet etmiş, kumpas sürecinde mücadele etmiş biri olunca, durum daha da hassas bir hale geliyor. Zamanlaması son derece manidar" dedi.